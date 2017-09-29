В Пензенской области от гриппа привили почти 300 тысяч человек

По данным управления регионального Роспотребнадзора, в течении 40-й недели эпидсезона 2017−2018 годов в Пензенской области зарегистрировано 1 467 случаев острых респираторно-вирусных инфекций (ОРВИ), что составило 10,78 на 100 тыс. населения.

«Показатель ниже контрольного уровня эпидемического порога на 49,4%. Прироста по сравнению с предыдущей 39-й неделей нет (минус 27,8%). Превышения контрольного уровня нет ни в одной из возрастных групп», — сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области.

356 случаев заболевания ОРВИ было зарегистрировано в течение 40-й недели в Пензе. Это составило 6,8 на 100 тыс. населения. Заболеваемость ниже контрольного уровня эпидемического порога на 72,6%, прироста по сравнению с предыдущей — 39-й неделей нет (минус 56,2%). Превышения контрольного уровня также не выявлено.

Заболеваемость гриппом в Пензенской области не зарегистрирована.

Подобной ситуации в регионе способствует, в том числе, начатая в августе вакцинация против гриппа и ОРВИ. По состоянию на 29 сентября, в области привили 286 603 человека, в том числе — 58 352 ребенка. Охват населения составляет 21,4% при установленном индикативе 40%, добавили в пресс-службе.