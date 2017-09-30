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В Пензе прошла церемония открытия Спартакиады пенсионеров России

29 сентября в 22:39 330 просмотров
«Буртасы» состоялось торжественное открытие Спартакиады пенсионеров России (0+). В Пензу съехались команды участников из 70 регионов страны, а также из-за рубежа.

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29 сентября во дворце спорта «Буртасы» состоялось торжественное открытие Спартакиады пенсионеров России (0+). В Пензу съехались команды участников из 70 регионов страны, а также из-за рубежа.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поприветствовал всех участников спартакиады, а также поблагодарил глав регионов за возможность направить свои команды на соревнования.

«Благодарю, что вы приехали из дальних уголков страны и из-за рубежа. Хочу, чтобы вы познакомились с Пензенской областью, получили удовольствие от спорта и общения. Мы гордимся спортивными достижениями, многие пензенцы в разные годы внесли вклад в развитие советского и российского спорта. Из последней Олимпиады в Рио наши спортсмены привезли семь медалей: две золотых, две серебряных и три бронзовых», — сказал он.

Председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский поблагодарил Пензу за гостеприимство.

«Также спасибо регионам, вы сумели подготовить команды и приехать сюда. Вы доказали, что нет задач, которые не могли бы выполнить представители старшего поколения», — отметил он.

Замминистра физической культуры и спорта России Марина Томилова подчеркнула, что в Пензенском регионе созданы отличные условия для занятия спортом.

«Здесь много современных спортивных сооружений, много профессиональных спортсменов и физкультурников, неслучайно в 2017 году Пензенская область заняла первое общекомандное место на Спартакиаде трудящихся России. Спасибо участникам, что вы являетесь примером дружбы со спортом и активного образа жизни для молодого поколения. Вы — настоящие герои спорта», — заявила Марина Томилова.

Пенза принимает спартакиаду пенсионеров впервые, участники приехали из 70 регионов страны, а также из семи государств: Беларуси, Армении, Сербии, Чехии, Финляндии, Великобритании и Германии.

Спортсмены посоревнуются в легкой атлетике, плавании, настольном теннисе, пулевой стрельбе, шахматах, а также комбинированной эстафете.


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