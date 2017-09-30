Пензенская и Ульяновская области договорились о сотрудничестве

В Пензе накануне, 29 сентября, состоялась встреча глав Пензенской и Ульяновской областей, а также представителей этих регионов.

Как сообщает пресс-центр областного правительства, в состав делегации Ульяновской области вошли председатель регионального Законодательного Собрания Анатолий Бакаев, руководители министерств и ведомств, главы муниципальных образований.

Приветствуя гостей, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отметил общность исторических и культурных традиций, давние отношения регионов.

«Нас связывает не только близость границ, но и долгая дружба. У вас есть хорошие наработки, и у Пензенской области накоплен положительный опыт в разных направлениях. По многим позициям ваш регион является лидером среди других субъектов, сегодня на Совете при полпреде Президента РФ в ПФО это было неоднократно отмечено», — сказал он.

Глава Ульяновской области Сергей Морозов обратил внимание на то, что встреча органов власти в таком расширенном составе — пример новых взаимоотношений между регионами Российской Федерации.

«Конкуренция — это хорошо, это необходимо, но не менее важно изучать опыт регионов, помогать друг другу, тем более, когда есть общие интересы — мы хотим, чтобы у нас была богатая страна, чтобы была сильная экономика, а дети жили счастливо, почему не оказать друг другу содействие», — сказал он.

В ходе встречи состоялось подписание соглашения между Пензенской и Ульяновской областями о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

Кроме того, установлена договоренность о взаимодействии Законодательных Собраний двух регионов, а также профильных министерств и ведомств — здравоохранения, культуры, образования, экономики, физической культуры и спорта.