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В Пензе тепло поступило в 57% домов

30 сентября в 09:55 262 просмотра
, 29 сентября, в администрации города обсудили пуск тепла в дома, социальные учреждения и на предприятия города.

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В Пензе накануне, 29 сентября, в администрации города обсудили пуск тепла в дома, социальные учреждения и на предприятия города.

По данным управления ГО и ЧС города, отопление поступило в 61 школу, 78 детских садов и девять учреждений дополнительного образования. Отапливаются 56 объектов здравоохранения (в том числе 14 стационаров), 11 социальных учреждений, три учреждения культуры.

«Поступило теплоснабжение в пять учреждений, подведомственных министерству труда и социального развития, в три — министерству спорта и 12 — министерству образования. За три дня начала отопительного сезона теплоснабжением было обеспечено 3073 многоквартирных жилых дома, что составляет 57% от основного жилого фонда», — сообщает пресс-служба мэрии.

Кроме того, руководство ПАО «Т Плюс» отчиталось о работах по капитальному ремонту тепловых сетей, которые ведутся в настоящее время. А также сообщило, что компания делает все возможное, чтобы устранить утечки у ТЦ «Весна», на улицах Ладожской и Крупской.


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