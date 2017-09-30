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В Пензе жители Терновки просят обустроить сквер

30 сентября в 10:14 260 просмотров
, зеленые насаждения там уже есть, достаточно лишь провести благоустройство.

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В Пензе жители Терновки просят обустроить сквер у школы № 59. По словам горожан, зеленые насаждения там уже есть, достаточно лишь провести благоустройство.

«На территории городского микрорайона Терновка нет ни одного сквера. Просим рассмотреть вопрос его обустройства на ул. Терновского, на территории перед школой № 59. Там уже есть зеленые насаждения. Было бы здорово облагородить это место», — написал в «Жалобную книгу» местный житель.

Обращение поддержали и другие пензенцы.

«Самое подходящее применение для данной территории — сквер. Деревья уже есть. Нужно просто облагородить, установить освещение и лавочки», — добавил один из местных жителей в комментарии к жалобе.

Обращение редакция направила в администрацию Пензы.

Фотография: фото Андрея Романова

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