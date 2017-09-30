В Пензе жители Терновки просят обустроить сквер

«На территории городского микрорайона Терновка нет ни одного сквера. Просим рассмотреть вопрос его обустройства на ул. Терновского, на территории перед школой № 59. Там уже есть зеленые насаждения. Было бы здорово облагородить это место», — написал в «Жалобную книгу» местный житель.
Обращение поддержали и другие пензенцы.
«Самое подходящее применение для данной территории — сквер. Деревья уже есть. Нужно просто облагородить, установить освещение и лавочки», — добавил один из местных жителей в комментарии к жалобе.
Обращение редакция направила в администрацию Пензы.