Спартакиада пенсионеров России в Пензе стала самой масштабной

В Пензе с 29 сентября по 1 октября проходит Спартакиада пенсионеров России (0+). Уже в первый день было поставлено сразу несколько рекордов за всю историю ее проведения.

Председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский отметил, что спартакиада в Пензе собрала рекордное число команд, для участия в масштабном событии приехали делегации из 70 регионов России.

«Такого количества команд еще никогда не было, кроме того, приехали участники из стран-соотечественников, например, делегация из Сербии. Еще один рекорд — в отборочных соревнованиях внутри регионов участвовали 42 тысячи пенсионеров. И третий рекорд — в составе команд есть два долгожителя: Анатолий Корнилов из Твери, которому 86 лет, и Лидия Пашовкина из Тулы, ей — 85 лет», — сообщил он.

Заместитель министра физической культуры и спорта России Марина Томилова озвучила главный принцип Спартакиады пенсионеров России.

«Здесь уместен олимпийский принцип: главное — не победа, а участие. Долголетие возможно, если человек сам хочет двигаться, ведь движение — это жизнь. Ни для кого не секрет, что занятия физической культурой помогают быть более ловкими, гибкими.

Старшее поколение — уважаемое, и сегодня оно требует внимания. В каждом субъекте России создаются условия и в парках, и во дворах, где строятся спортивные площадки, те, кто активен, всегда могут туда попасть. Желающих заниматься становится все больше и больше.

Самое главное — проект делается, чтобы как можно больше неугомонных людей показывали свои возможности. Участники, конечно, удивляют, есть пенсионеры, которым — за 70−80 лет, а они могут делать то, чего не могут молодые. Например, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов рассказал, что в делегации от его региона есть уважаемый мужчина, которому — 71 год, он 80 раз отжимается и 20 раз подтягивается. Думаю, не каждый из молодежи это сделает. Главное, чтобы участникам нравилось то, чем они занимаются, они молоды душой, бодры телом и показывают пример поколению, которое утонуло в гаджетах», — рассказала она.

Валерий Рязанский отметил, что участвуют в спартакиаде не профессионалы спорта, а простые пенсионеры.

«Мы дали им возможность заниматься спортом. Наша задача — показать каждому человеку серебряного возраста, что он может продолжать интересную жизнь, несмотря на то, что вышел на пенсию. Здесь принципиально не важны спортивные достижения, спартакиада, прежде всего, пропагандирует активный образ жизни, призывает пенсионеров встать с диванов и заняться спортом», — подытожил председатель Союза пенсионеров.