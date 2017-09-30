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Глава Минтранса прокомментировал ситуацию с «ВИМ-Авиа»

30 сентября в 12:32 106 просмотров
, что ситуация на курортах, где находятся пассажиры проблемной авиакомпании «ВИМ-Авиа», в целом спокойная.

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Министр Транспорта РФ Максим Соколов сообщил, что ситуация на курортах, где находятся пассажиры проблемной авиакомпании «ВИМ-Авиа», в целом спокойная.

«В целом ситуация в аэропортах, на курортах, в других городах, где находятся туристы, вылетевшие за рубеж компанией «ВИМ-Авиа», спокойная. С нами работают все крупнейшие туроператоры, Ростуризм», — сказал министр на утреннем заседании оперативного штаба по организации перевозок пассажиров «ВИМ-Авиа», которое транслировалось телеканалом «Россия 24».

Как сообщает РИА Новости, ситуация с «ВИМ-Авиа» обострилась 25 сентября. Компания сообщила, что у нее нет средств для продолжения работы, поэтому она прекращает выполнять чартерные рейсы.

К вывозу пассажиров подключились другие авиакомпании.


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