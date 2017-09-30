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В Пензе вандалы изуродовали стелу у «Ростка»

30 сентября в 13:52 580 просмотров

В Пензе вандалы изуродовали горизонтальную стелу у «Ростка», в которой замуровано послание потомкам от 1967 года.

Об этом ИА «Пенза-Пресс» сообщил горожанин, приславший фото. На снимках видно, что на плиту черной краской нанесли несколько надписей*. Что они означают, неизвестно.

Стоит отметить, что монумент этим летом реконструировали. Здесь в ноябре должны пройти мероприятия, посвященные 100-летию революции 1917 года и вскрытие письма потомкам.

Связан ли как-то акт вандализма с этими событиями, а также было ли обращение в полицию, неизвестно.

* - Чтобы не рекламировать написанное, мы частично закрасили надписи на фото.

Фотография: фото надежды Саченковой

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