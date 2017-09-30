Жители Мичурино жалуются на мрак по ночам

Жители поселка Мичуринский Пензенской области жалуются на отсутствие уличного освещения на центральных улицах. По их словам, с наступлением темноты из-за отсутствия освещения и тротуаров передвигаться пешеходам практически невозможно.

«В 2017 году в Пензенской области произвели огромную работу по благоустройству улиц и дворов, установили фонари уличного освещения, отремонтировали дороги и тротуары. На улице Старославянской в п. Мичуринский жители вышли с инициативой оплатить самостоятельно установку фонарей уличного освещения, не дожидаясь когда это сделает администрация.

До сентября 2017 года фонари исправно работали, освещая центральную улицу, по которой жители идут домой в темное время суток, но 17 сентября освещение было отключено.

При выяснении причины нам объявили, что денег на оплату электроэнергии нет, и освещение не будет работать до 2018 года. В качестве решения проблемы, глава администрации Мичуринского сельсовета, предложила нам установить фонари в своем дворе, подключив их к электросчетчику дома.

От ул. Бийской до ближайших домов приходится передвигаться по проезжей части с риском для жизни в связи с отсутствием тротуаров и освещения. Возникает вопрос, зачем вкладывать огромные государственные деньги в уличное освещение, если потом оно не используются?» — написал местный житель обращение в «Жалобную книгу».

Обращение редакция направила в администрацию Пензенского района.