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В Пензе ремонт теплосетей должны завершить до 6 октября

30 сентября в 16:07 260 просмотров
, на котором обсудил с подчиненным текущие вопросы. Один из них — старт отопительного сезона.

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В администрации Пензы мэр Виктор Кувайцев провел совещание, на котором обсудил с подчиненным текущие вопросы. Один из них — старт отопительного сезона.

По состоянию на утро 30 сентября тепло поступило в 1738 домов из 3073, в 148 образовательных учреждений из 225, в 24 учреждения культуры из 59, в 11 учреждений социального управления из 21, в девять учреждений комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике из 17 и в 56 объектов здравоохранения из 128, сообщает пресс-служба мэрии.

«Продолжается капитальный ремонт теплосетей по улицам Пушкина, Чкалова, Коммунистической, проспекте Строителей. По этой причине 239 МКД лишены возможности получить отопление. Срок завершения работ на всех объектах, по словам руководства компании «Т Плюс», — 6 октября», — отмечает пресс-служба.


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