Об этом сообщают подписчики группы «Пенза.Live» социальной сети «ВКонтакте», один из них разместил видео с места страшной аварии. По словам пользователей, иномарка вылетела на встречную полосу, по которой в этот момент ехала фура, легковушка столкнулась с многотонной машиной лоб в лоб.

«Мимо ехал, фуру пожарные заливали, чтобы не загорелась, легковую машиной сложно было назвать после удара. Трасса почти до самого Тамбова мокрая», — рассказал очевидец.

Пензенцы сообщают, что три пассажира и водитель иномарки погибли на месте, еще один молодой человек в тяжелом состоянии отправлен в больницу, за его жизнь борются врачи.

«Погибли пять человек. Они ехали со свадьбы», — написал подписчик группы Руслан.

«Проезжал мимо примерно в четыре часа дня. Из-за аварии образовалась большая пробка в обе стороны, так как разбитая фура занимала одну из полос движения. Полицейские по очереди пропускали транспортный поток. Зрелище было ужасным: легковушка превратилась в груду металла, МЧСники кусачками ломали металл, чтобы достать людей. Вдоль обочины стояли несколько машин с праздничными ленточками, видимо, пострадавшая в аварии машина двигалась в свадебном кортеже», — рассказал корреспонденту ИА «Пенза-Пресс» очевидец.

По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС, авария произошла 30 сентября в 15.36 на 211-м километре трассы Р-209 «Тамбов — Пенза». Столкнулись «Hyundai» и грузовой автомобиль «Volvo».

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.