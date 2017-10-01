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Число российских призывников сократили на тысячи

1 октября в 09:45 160 просмотров
, из них более 15 тысяч получили подготовку по военно-учетным специальностям в ДОСААФ, сообщили в Министерстве обороны России.

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1 октября в России начался осенний призыв в армию. В соответствии с указом президента на службу в Вооруженные силы будут призваны 134 тысячи человек, из них более 15 тысяч получили подготовку по военно-учетным специальностям в ДОСААФ, сообщили в Министерстве обороны России.

Впервые за последнее время число призывников сокращено. В эту кампанию служить отправится на 10 тысяч человек меньше, чем во время осеннего призыва 2016 года. Существенное сокращение произошло потому, что в армии увеличилось число военнослужащих, проходящих службу по контракту.

Призыву подлежат граждане в возрасте от 18 до 27 лет, не находящиеся в запасе. Весной 2017 года на службу в армию были призваны 142 тысячи человек. Годом ранее по призыву в войска отправились 155 тысяч человек, сообщает телеканал «Экспресс».


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