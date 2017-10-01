Число российских призывников сократили на тысячи

Впервые за последнее время число призывников сокращено. В эту кампанию служить отправится на 10 тысяч человек меньше, чем во время осеннего призыва 2016 года. Существенное сокращение произошло потому, что в армии увеличилось число военнослужащих, проходящих службу по контракту.
Призыву подлежат граждане в возрасте от 18 до 27 лет, не находящиеся в запасе. Весной 2017 года на службу в армию были призваны 142 тысячи человек. Годом ранее по призыву в войска отправились 155 тысяч человек, сообщает телеканал «Экспресс».