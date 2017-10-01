В Пензе могут привлечь дополнительную силу, чтобы в срок подать тепло

С началом отопительного сезона в Пензе количество жилых домов и объектов социальной сферы, получивших тепло, с каждым днем возрастает. Ежедневно ситуация обсуждается на заседании штаба по подготовке к зимнему периоду.

Одним из самых крупных объектов по капитальному ремонту остается улица Чкалова. Ресурсоснабжающая организация обещала завершить по нему работы в срок, до 6 октября, но из-за большого объема работ в этом появились сомнения.

«Мы посетим объект, посмотрим, на каком этапе идут работы. Если понадобится, будете привлекать дополнительную силу, технику. Важно, чтобы у всех людей было тепло. Это касается и объекта на улице Пушкин», — заявил мэр города Пензы Виктор Кувайцев.

Ликвидировали утечки около торгового центра в Дальнем арбеково, на участке пересечения улиц Чкалова/Богданова и на улице Крупской, идет процесс заполнения. Улицы Ладожская, Кулакова и Ухтомского включены, сообщает пресс-служба горадминистрации.

И.о. технического директора ОАО «Т Плюс Теплосеть Пенза» Дмитрий Шелехов сообщил о включении района Автовокзала и заверил, что в начале следующей недели будет восстановлено благоустройство на улице Московской.

Рассматривая вопрос обеспечения теплом дома на улице Грибоедова, 4, директор МУП по очистке города Сергей Старостин уведомил, что котельная, от которой он будет отапливаться, технически готова. В понедельник, 2 октября, состоится пробный пуск. Также он выразил готовность в тот же день запустить котельную на улице Бийской.

«Там, где тепло уже есть, нужно мониторить ситуацию, изучать температуру. В первую очередь, это касается школ и детских садов», — поручил ответственным лицам Виктор Кувайцев.

«В настоящее время тепло подано в 2005 многоквартирных домов (65%), в 165 образовательных учреждений (73%), в 32 учреждения культуры (54%), в 13 учреждений социального управления (62%), в девять учреждений комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике из (53%) и на 56 объектов здравоохранения (44%)», — добавили в пресс-службе.