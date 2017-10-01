В Пензе среди хоккейных болельщиков разыграют автомобиль

Спортсменов, ветеранов и любителей «спорта настоящих мужчин» глава региона приветствовал на одной из лучших ледовых площадок Поволжья — «Дизель-Арене». Обращаясь с приветственным словом к собравшимся, Иван Белозерцев напомнил о славной истории пензенского хоккея, поздравил спортсменов и всех поклонников одного из самых популярных в регионе видов спорта с началом серии домашних матчей пензенского хоккейного клуба «Дизель» чемпионата Высшей хоккейной лиги сезона 2017−2018 годов, сообщает пресс-центр облправительства.

«Пенза славится достижениями наших земляков-хоккеистов советских времен. Нам нужна достойная, красивая и яркая игра», — заявил губернатор.

Также Иван Белозерцев объявил зрителям о том, что самых преданных болельщиков «Дизеля», владельцев абонементов на хоккейные игры, ждет сюрприз — розыгрыш большого приза.

«Среди хоккейных болельщиков этого сезона будет разыгран автомобиль», — сообщил он.