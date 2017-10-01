Facebook тестирует функцию распознавания лиц владельцев аккаунтов

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Techcrunch.
«Мы тестируем новую функцию, чтобы пользователи смогли быстро и легко подтвердить, что аккаунт принадлежит им. Эта опция доступна только на тех устройствах, с которых пользователи уже когда-либо заходили в свой аккаунт.
Наряду с двухфакторной аутентификацией по SMS, эта функция поможет подтвердить личность», — цитирует информагентство разработчиков технологии.
Если функция распознавания лица покажет свою надежность и устойчивость ко взлому, то ее сделают доступной для большего числа пользователей.