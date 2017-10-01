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Facebook тестирует функцию распознавания лиц владельцев аккаунтов

1 октября в 11:47 254 просмотра
, с помощью которой пользователи смогут восстановить доступ к аккаунту в случае его утраты.

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Специалисты социальной сети Facebook начали тестировать новую технологию распознавания лиц, с помощью которой пользователи смогут восстановить доступ к аккаунту в случае его утраты.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Techcrunch.

«Мы тестируем новую функцию, чтобы пользователи смогли быстро и легко подтвердить, что аккаунт принадлежит им. Эта опция доступна только на тех устройствах, с которых пользователи уже когда-либо заходили в свой аккаунт.

Наряду с двухфакторной аутентификацией по SMS, эта функция поможет подтвердить личность», — цитирует информагентство разработчиков технологии.

Если функция распознавания лица покажет свою надежность и устойчивость ко взлому, то ее сделают доступной для большего числа пользователей.


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