Губернатор поздравил пензенцев с Днем пожилых людей

«Этот праздник символизирует неразрывную связь поколений, напоминает о необходимости чуткого и бережного отношения к людям, за плечами которых — опыт, знания и мудрость.

Вам выпал нелегкий жребий — сражаться на фронтах Великой Отечественной и восстанавливать разрушенное войной народное хозяйство. Вы многое пережили, но во всех испытаниях сохранили то, чего порой не хватает молодым, — надежду и веру в лучшее.

Мы благодарны вам за все, что вы делали и продолжаете делать во имя будущего, за ратные и трудовые подвиги, за активную жизненную позицию, за неравнодушие к судьбе Пензенской области и России!» — говорится в поздравлении.

Также Иван Белозерцев пожелал, чтобы людей старшего поколения всегда окружали тепло и забота близких людей, чтобы радовали своими успехами дети и внуки. Кроме того, губернатор пожелал здоровья, долголетия, благополучия, мира и добра, сообщает пресс-центр облправительства.