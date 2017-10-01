Мэр Пензы поздравил старшее поколение с праздником

«Возраст — отличный кладезь богатого жизненного опыта. Мы благодарны вам за то, что вы безвозмездно передаете его молодому поколению, что служите примером высокой нравственности, чести и достоинства.

Дорогие ветераны! Ваш героизм, стойкость и патриотизм служат для нас ярким примером верности Отчизне. Вы сохранили и передали нам веру в торжество нравственных устоев и крепость духа россиян, в счастливое будущее нашей страны.

От всей души желаю, чтобы все задуманное Вами сбывалось, чтобы радостью переполнялась душа и спокойствием сердце. И пусть у вас для этого будет здоровье, энергия, силы и возможности. Пусть всегда с вами рядом будут любящие и заботливые дети, внуки, друзья», — говориться в поздравлении.

Также Виктор Кувайцев пожелал старшему поколению долгих лет жизни, сообщает пресс-служба городской администрации.