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Мэр Пензы поздравил старшее поколение с праздником

1 октября в 12:32 276 просмотров

Глава администрации города Виктор Кувайцев поздравил пензенцев с Днем пожилого человека.

«Возраст — отличный кладезь богатого жизненного опыта. Мы благодарны вам за то, что вы безвозмездно передаете его молодому поколению, что служите примером высокой нравственности, чести и достоинства.

Дорогие ветераны! Ваш героизм, стойкость и патриотизм служат для нас ярким примером верности Отчизне. Вы сохранили и передали нам веру в торжество нравственных устоев и крепость духа россиян, в счастливое будущее нашей страны.

От всей души желаю, чтобы все задуманное Вами сбывалось, чтобы радостью переполнялась душа и спокойствием сердце. И пусть у вас для этого будет здоровье, энергия, силы и возможности. Пусть всегда с вами рядом будут любящие и заботливые дети, внуки, друзья», — говориться в поздравлении.

Также Виктор Кувайцев пожелал старшему поколению долгих лет жизни, сообщает пресс-служба городской администрации.


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