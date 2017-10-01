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Пензенский «Дизель» разгромил «Буран»

1 октября в 13:01 240 просмотров
«Бураном».

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В Пензе прошла первая игра чемпионата ВХЛ. Хозяева льда ХК «Дизель» встретился с воронежским «Бураном».

Матч состоялся при переполненных трибунах, собрались более пяти тысяч болельщиков «желто-синих».

«К началу второго периода гости усилиями воронежцев Дьяченко и Мурзина повели в счете с двоекратным преимуществом. «Дизелю» удалось отыграться, а когда матч стремительно приблизился к овертайму, капитан пензенцев Андрей Кузьмин забил третий гол. Победную точку в матче за 28 секунд до сирены ставит Барулин», — сообщает пресс-служба регионального минспорта.

В итоге «Дизель» одержал уверенную победу со счетом 4:2.

«Когда вышел на раскатку, то не узнал стадион, трибуны. Приятно, что пришло столько людей, спасибо им огромное за поддержку. Соперник очень хорошо организовал большинство, я благодарен ребятам за борьбу. В трудную минуту нашлись лидеры, смогли переломить игру. Характер матча немного поменялся, были моменты, когда не шло. С волевой победой нас, она нам предаст уверенности», — поделился впечатлениями от игры Главный тренер ХК «Дизель» Андрей Сидоренко.


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