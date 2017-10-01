В Пензенской области создают условия для активного образа жизни пенсионеров

В правительстве Пензенской области состоялось заседание экспертного совета по культуре и спорту при Комитете Совета федерации по социальной политике, на котором обсудили вопросы привлечения к активному образу жизни людей старшего поколения.

Вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин отметил, что для региона почетно быть местом проведения совета и Всероссийской Спартакиады пенсионеров. Правительство области уделяет особое внимание долголетию и физической активности людей старшего возраста. На территории региона проводятся многочисленные спортивно-массовые мероприятия, сообщает пресс-центр облправительства.

Пензенская область по материально-техническому оснащению спортивных объектов является одним из лучших регионов в стране.

«Во всех районах Пензенской области функционируют физкультурно-оздоровительные комплексы, в 24 муниципальных образованиях построены плавательные бассейны. Большое внимание уделяется развитию объектов открытого доступа в городе — олимпийских аллей», — сказал Валерий Савин.

По охвату населения, занимающейся регулярно физической культурой и спортом, регион занимает седьмое место в России и третье место в ПФО.

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике, председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский подчеркнул, что проблема привлечения пожилых людей к активному образу жизни очень актуальна.

«Мы серьезно занялись проблемой геронтологии. Мы помогли получить инициативной группе специальный президентский грант на разработку пропаганды контроля за своим здоровьем, сопровождения непростых процессов, которые ожидают людей в старшем возрасте, методики поведения детей этих родителей. Это усилия большого количества людей, прежде всего, самого человека», — прокомментировал он.

Первый заместитель министра труда и социальной защиты России Алексей Вовченко акцентировал внимание на том, что изначально правительство России ставило задачу не сводить исполнение национальной стратегии лишь к социальной защите представителей старшего поколения, а сделать открытыми все сферы, способствующие активному долголетию.

«Главный результат реализации национальной стратегии — это создание условий для комплексного подхода. Государственные услуги всех сфер должны затрагивать представителей старшего поколения, а не только в предоставлении форм социальной поддержки», — сказал он.

Участники заседания, подводя итоги, резюмировали, что необходимо продолжить межведомственную работу совместно с Минспортом России и Минтрудом России, иными заинтересованными ведомствами и организациями в целях выработки мер популяризации занятий физической культурой среди людей старше¬го поколения, укрепления их здоровья и, как следствие, повышения качества их жизни.