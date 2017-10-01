В Пензе испорченную вандалами стелу у «Ростка» приведут в порядок

В Пензе стало известно, что внешний вид стелы с барельефом у «Ростка» испорчен надписями в стиле граффити. Произошедшим заинтересовались первые лица города.

«По этому случаю 1 октября глава администрации Пензы Виктор Кувайцев провел выездное совещание с заместителем главы администрации Магомедом Агамагомедовым и начальником управления капитального строительства Игорем Умновым. На официальной встрече также присутствовал представитель подрядной организации», сообщает пресс-служба горадминистрации.

В ходе совещания Виктор Кувайцев поручил в ближайшие дни вернуть памятнику первоначальный вид. Сделать это решили путем пескоструйной обработки.

Тем временем, на объекте продолжается ремонт нижней прогулочной зоны — укладка гранитных плит.

Ранее в редакцию ИА «Пенза-Пресс» горожанин прислал фотографии и сообщил о том, что вандалы изуродовали стелу у «Ростка».