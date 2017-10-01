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В Пензе испорченную вандалами стелу у «Ростка» приведут в порядок

1 октября в 13:36 430 просмотров
, что внешний вид стелы с барельефом у «Ростка» испорчен надписями в стиле граффити. Произошедшим заинтересовались первые лица города.

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В Пензе стало известно, что внешний вид стелы с барельефом у «Ростка» испорчен надписями в стиле граффити. Произошедшим заинтересовались первые лица города.

«По этому случаю 1 октября глава администрации Пензы Виктор Кувайцев провел выездное совещание с заместителем главы администрации Магомедом Агамагомедовым и начальником управления капитального строительства Игорем Умновым. На официальной встрече также присутствовал представитель подрядной организации», сообщает пресс-служба горадминистрации.

В ходе совещания Виктор Кувайцев поручил в ближайшие дни вернуть памятнику первоначальный вид. Сделать это решили путем пескоструйной обработки.
Тем временем, на объекте продолжается ремонт нижней прогулочной зоны — укладка гранитных плит.

Ранее в редакцию ИА «Пенза-Пресс» горожанин прислал фотографии и сообщил о том, что вандалы изуродовали стелу у «Ростка».

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_poruchil_v_blizhayshie_dni_likvidirovat_nadpisi_so_stely_vozle_monumenta_rostok/

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