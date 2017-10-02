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Пензенские водители обратились с призывом к пешеходам

2 октября в 09:00 714 просмотров
в соцсети разместили обращение к пешеходам, призвав их использовать светоотражающие элементы. Дело в том, что в темное время суток, особенно в дождливую погоду, тех, кто идет по обочине, практически не видно.

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Пензенские водители в соцсети разместили обращение к пешеходам, призвав их использовать светоотражающие элементы. Дело в том, что в темное время суток, особенно в дождливую погоду, тех, кто идет по обочине, практически не видно.

«Мы, водители, в условиях плохой погоды не способны заблаговременно увидеть пешехода без световозвращающих элементов. Сейчас дожди, грязь, чуть ли не каждый день ДТП с участием пешеходов, и в большинстве случаев — летальный исход.

Виноваты и водители, и пешеходы, но суть — в инстинкте самосохранения. Регулируемый или не регулируемый пешеходный переход — нужно всегда смотреть по сторонам и не надеяться на то, что водитель на скорости вас увидит и остановится.

Надейтесь только на себя, тогда и ничего трагического не произойдет. А водителям рекомендую внимательнее смотреть на дорогу, а в дождливую погоду и вовсе ездить чуть медленнее обычного», — написал пользователь.


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