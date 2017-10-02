Пензенские водители обратились с призывом к пешеходам

«Мы, водители, в условиях плохой погоды не способны заблаговременно увидеть пешехода без световозвращающих элементов. Сейчас дожди, грязь, чуть ли не каждый день ДТП с участием пешеходов, и в большинстве случаев — летальный исход.
Виноваты и водители, и пешеходы, но суть — в инстинкте самосохранения. Регулируемый или не регулируемый пешеходный переход — нужно всегда смотреть по сторонам и не надеяться на то, что водитель на скорости вас увидит и остановится.
Надейтесь только на себя, тогда и ничего трагического не произойдет. А водителям рекомендую внимательнее смотреть на дорогу, а в дождливую погоду и вовсе ездить чуть медленнее обычного», — написал пользователь.