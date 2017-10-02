Пензенская команда одержала победу в Спартакиаде пенсионеров России

«30 сентября на Спартакиаде были разыграны 15 комплектов наград в пяти официальных дисциплинах: плавание, настольный теннис, пулевая стрельба, шахматы, комбинированная эстафета.
Утром 1 октября, в День пожилых людей, в рамках Спартакиады прошел легкоатлетический кросс по улицам города и массовый старт клубов скандинавской ходьбы Пензенской области. Вечером состоялась церемония награждения победителей IV Спартакиада пенсионеров России», — сообщает пресс-служба региональног минспорта.
Команда Пензенской области стала победителем спартакиады, второе место досталось команде архангельской области, третье — Республике Беларусь.
На закрытии соревнований флаг спартакиады передали представителям Новосибирской области, где в 2018 состоится следующая спартакиада пенсионеров.