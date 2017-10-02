Губернатор поручил разработать экспортную стратегию региона

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев по итогам окружного совета под руководством подпреда президента РФ в ПФО Михаила Бабича, которое прошло в регионе в минувшую пятницу, 29 сентября, дал ряд поручений.

Как сообщил Иван Белозерцев на оперативном совещании в правительстве 2 октября, Пензенская область не случайно была выбрана местом проведения мероприятия.

«Мы показали высокую степень качества в сфере управления бюджетом региона в 2015—2016 годах, по темпам роста экономики показываем достойные результаты. Мероприятие прошло на хорошем организационном уровне. Прозвучало много предложений по совершенствованию работы над бюджетом, поддержке бизнеса, их необходимо проанализировать, лучшие практики нужно внедрять в нашей области», — сказал он.

Глава региона поручил до 1 декабря подготовить экспортную стратегию Пензенской области, в которой должны быть отражены механизмы поддержки местного бизнеса.

«47%, по официальной статистике, составил рост по экспорту, у нас хорошие основы заложены, но мы не должны останавливаться. Нам необходимо подготовить экспортную стратегию на пять лет, проанализировать возможную поддержку промышленных предприятий», — подчеркнул губернатор.

По его словам, стратегия должна пройти публичное обсуждение.