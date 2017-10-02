Ремонт теплотрассы на ул. Чкалова планируют завершить до 5 октября

2 октября в ходе планерки с губернатором Иваном Белозерцевым в областном правительстве начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области Михаил Панюхин рассказал о сроках подачи тепла в социальные объекты Пензенской области.

«С 25 сентября начался отопительный сезон в области. Сегодня по состоянию на 7.00 по источникам теплоснабжения включено в работу 96% объектов: жилфонд с централизованной системой отопления — на 72%, школы — на 96%, детсады — 96%, медицинские учреждения — на 91%, учреждения культуры — 93%, спортивные сооружения — на 93%. Органами местного самоуправления в первую очередь осуществляется подача тепла в социально значимые объекты. В 21 из 27 районов завершен пуск тепла: в Бековском, Башмаковском, Бессоновском, Белинском, Вадинском, Городищенском, Земетчинском, Иссинском, Камешкирском, Колышлейском, Кузнецком, Лопатинском, Малосердобинском, Мокшанском, Наровчатском, Неверкинском, Никольском, Пачелмском, Сосновоборском, Спасском и Тамалинском районах. В Пензе подключены 75% учреждений культуры, 56% медучреждений, стационаров 71%, спортивных объектов — 65%, детсадов — 94%, школ — 89%.

Есть вопросы, связанные с капитальным ремонтом на четырех объектах. Работы на улице Чкалова планируется завершить до 5 октября, по улицам Толстого и Ворошилова — 3 октября, по ул. Ставского и Пушкина — 6 числа и по проспекту Строителей, в районе Могилевского дворика, сегодня будут закончены работы», — доложил Михаил Панюхин.

Губернатор Иван Белозерцев поручил Михаилу Панюхину взять на личный контроль завершение работ, а также поставил задачу подать тепло во все объекты до 10 октября.

«В установленные сроки мы обязаны уложиться. Что касается области — есть вопросы по Сердобскому району, до 3 октября планируется работы завершить. Пензенский район — в Засечном четыре многоквартирных дома, три в Золотаревке, в Кондоле — тоже до 3 октября. По Лунино — котельная школы в селе Болотниково, сегодня работы будут закончены», — сообщил Михаил Панюхин.

По его словам, в шемышейском многопрофильном колледже работы также будут завершены до 3 октября.

«До 10 октября тепло должно быть во всех домах Пензенской области. Нужно брать самые проблемные объекты, сделать их реестр, утром и вечером быть на контакте с ними. Администрации города нужно оказывать поддержку, если она в этом нуждается», — подытожил глава региона.