Воронков рассказал, где в Пензенской области нужны новые школы и детсады

В ходе очередного совещания в правительстве Пензенской области 2 октября министр образования Александр Воронков рассказал, где в регионе планируется построить новые детские сады и школы.

Белозерцев попросил министров доложить о приоритетных объектах их подведомственной сферы, которые требуют капитального ремонта, а также о строительстве новых социальных объектов в 2018 году и финансировании, необходимом для реализации проектов.

«Что вы предлагаете сделать, отремонтировать в 2018 году? Мы возьмем ваши доклады в работу, чтобы предложения сопоставить с нашими финансовыми возможностями», — обратился он к членам кабмина, подчеркнув, что должны быть названы те объекты, в строительстве или ремонте которых назрела необходимость.

Министр образования Пензенской области Александр Воронков рассказал о строительстве и ремонте детсадов и школ.

«В Засечном необходим детсад на 415 мест общий объем строительства — более чем на 270 млн рублей, муниципальный и областной бюджеты — по 50%", — сообщил он.

Глава региона поинтересовался, какова потребность в местах в дошкольные учреждения в Засечном.

«На сегодняшний день актуальная очередность отсутствует, мы ее не показываем, но спрос на группы детского сада — более 200 мест. Это дети, которые подходят к трехлетнему возрасту», — пояснил Александр Воронкоа.

Губернатор Иван Белозерцев заметил, что дети из Засечного интегрированы в городские детсады.

«Вы правы, и мы предлагаем места в городе Пензе детям из Засечного. На сегодняшний день очереди в Пензе нет, в двух микрорайонах есть свободные места — на Западной поляне и на улице Суворова, но в Шуисте — очень острая потребность стоит. Также мы говорили о том, что надо арбековское направление развивать, эко-квартал», — сказал министр.

В Пензе, по словам Александра Воронкова, планируется построить дополнительный корпус филиала детсада на Шуисте на 175 мест. Стоимость строительства дошкольного учреждения на Шуисте — около 140 млн рублей, соотношение финансирования из регионального и муниципального бюджетов — также 50:50.

«И остро стоит вопрос в поселке Мичуринском Пензенского района. Там мы предполагаем строительство детсада на 375 мест с возможностью использовать часть мест под начальную школу», — добавил он.

Кроме того, министр рассказал об инициативе главы Неверкинского района о строительстве нового детсада на 100 мест взамен имеющегося.

«Сегодня там очередности нет. Примерная общая стоимость строительства — 68 млн рублей. Данное мероприятие мы просчитывали, оно возможно в рамках программы минстроя Пензенской области на 2014−2020 годы», — сказал Александр Воронков.

Глава региона поручил подготовить предложения по строительству дошкольного учреждения.

Также министр образования сообщил о том, какие школы планируется построить и отремонтировать в 2018 году.

«В этом году Пензенская область прошла отбор в рамках подпрограммы развития образования РФ до 2020 года, запланировано строительство школы модульного типа в Шуисте на 660 мест. Строительство уже начато, ввод в эксплуатацию запланирован в 2018 году. Также планируется принять участие в федеральном конкурсе и начинать строительство школы в эко-квартале на 1100 мест, а также в Чемодановке на 375 мест с вводом в эксплуатацию в 2019 году», — доложил Александр Воронков.

Он пояснил, что по строительству школу в эко-квартале готовится проектно-сметная документация.

«При проектировании бюджета с перспективой до 2020 года все объекты должны быть представлены в следующем году на 2019−2020 годы на федеральный конкурс. Мы определили, что в Бессоновке нужна школа на 550 мест, в Нижнем Ломове на 550, в Пензе на 1100 мест, проекты этих объектов мы обязаны сейчас выбрать, исходя из экономической эффективности», — сообщил министр.

Губернатор поручил зампреду правительства Олегу Ягову, главе минобра Александру Воронкову, министру строительства Александру Гришаеву, министру финансов Любови Финогеевой, а также главе администрации Виктору Кувайцеву и главе города Валерию Савельеву собраться на этой неделе и проанализировать ситуацию по детсадам и школам на 2018−2019 годы.

«Нужно максимально поучаствовать в федеральных программах. На следующей неделе рабочей группой отдельно соберемся, вы мне доложите», — сказал Иван Белозерцев.