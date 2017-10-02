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Кулинцев займется взаимодействием с Ульяновской областью

2 октября в 10:51 236 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 2 октября на оперативном совещании в региональном правительстве поручил первому зампреду Андрею Кулинцеву курировать взаимодействие с Ульяновской областью.

Соглашение о взаимодействии Пензенская и Ульяновская области заключили в пятницу, 29 сентября. Сотрудничество предполагается по ряду направлений, в том числе — по линии Законодательных Собраний.

«Нужно придать импульс этой работе. Андрею Кулинцеву поручаю сопровождение проекта взаимодействия с Ульяновской областью. Они наши соседи, традиционно области взаимодействовали, перенимали опыт друг у друга, нам надо это возобновить», — сказал Иван Белозерцев.

Отдельно глава региона поручил главе областного минфина Любови Финогеевой изучить ульяновский опыт по выявлению неэффективных бюджетных расходов.


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