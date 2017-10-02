В Пензе потребовали заранее заключать договоры УК с «аварийками»

По словам губернатора Ивана Белозерцева, проводившего совещание, обеспечение бесперебойной подачи тепла должно быть на особом контроле в течение всего отопительного сезона. В частности, нужно проработать вопрос обеспечения коммунальных служб необходимым количеством аварийных бригад.

«В погоне за экономией мы можем потерять нечто большее. Посчитайте необходимые расходы, аварийная служба должна с управляющими компаниями заключать договоры на услуги не тогда, когда произошел прорыв и людей затапливать начинает, а заранее», — призвал глава региона.

В качестве примера он привел реальный случай из жизни. На улице Московской в новом доме произошел прорыв трубопровода. Люди позвонили в «аварийку», но бригада не приехала, потому что не было договора.

«Чтобы такие ситуации не повторялись, договоры все заключайте заранее», — подчеркнул Иван Белозерцев.