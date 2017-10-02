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Белозерцев представил нового зампреда правительства Денисова

2 октября в 11:37 248 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 2 октября в ходе оперативного совещания в региональном правительстве представил нового зампреда Юрия Денисова.

«Юрий Александрович Денисов будет курировать вопросы, связанные с взаимодействием с правоохранительным блоком. Раньше он был руководителем федеральных структур, носил погоны, в этих вопросах разбирается», — сказал глава региона.

Иван Белозерцев выразил надежду на то, что взаимодействие Юрия Денисова с правоохранительными органами будет плодотворным.

Напомним, о новом назначении губернатор сообщил 22 сентября в своем микроблоге в Twitter. Он уточнил, что новый зампред будет курировать вопросы управления общественной безопасности и органов ЗАГС. К работе в этой должности Юрий Денисов приступил 25 сентября.


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