Белозерцев представил нового зампреда правительства Денисова

«Юрий Александрович Денисов будет курировать вопросы, связанные с взаимодействием с правоохранительным блоком. Раньше он был руководителем федеральных структур, носил погоны, в этих вопросах разбирается», — сказал глава региона.

Иван Белозерцев выразил надежду на то, что взаимодействие Юрия Денисова с правоохранительными органами будет плодотворным.

Напомним, о новом назначении губернатор сообщил 22 сентября в своем микроблоге в Twitter. Он уточнил, что новый зампред будет курировать вопросы управления общественной безопасности и органов ЗАГС. К работе в этой должности Юрий Денисов приступил 25 сентября.