В пензенских школах заменят крыши

Вопрос о замене крыш в школах Пензенской области обсудили на совещании в областном правительстве 2 октября.

Губернатор Иван Белозерцев выслушал предложения по программе ремонта школ.

Глава регионального министерства образования Александр Воронков предложил заменить в ряде школ крыши, сделав их скатными.

«Замена плоской крыши на скатную — один из основных видов работ, по индикативу не менее 30 школ нужно сделать. 152 млн было затрачено. На следующий год 261 млн предлагаем затратить, 104 из них имеется», — сказал он.

Проанализировать этот вопрос по каждой школе губернатор поручил главам минобра и минстроя.

«Есть реестр школ, берите его, выезжайте со специалистами. Смотрите, нужна ли скатная крыша, принимайте решение. Даю месяц, чтобы проанализировать. Мы принимаем бюджет, средства нужно сразу закладывать, проектно-сметную документацию заранее делать, чтобы потом не вносить изменения в бюджет», — сказал глава региона.

Также он обратил внимание всех министров на подготовку проектно-сметной документации.