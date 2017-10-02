Минфин РФ поможет регионам расплатиться с банками

Осуществят это с помощью комплексного плана действий для снижения региональных долгов. Он предусматривает программу реструктуризации кредитов, которая в ближайшие годы позволит сэкономить субъектам 428 млрд рублей. Также в нее входит улучшение доступа к дешевым бюджетным кредитам и дополнительное финансирование — 74 млрд рублей для тех, кто взял кредит вынужденно, говорится в сообщении.

Для регионов этот план станет настоящим подарком, потому что лучшим для них оставалось только полностью списать долг, что в принципе невозможно, считают эксперты.

Сейчас общая задолженность регионов составляет примерно 1 трлн рублей. Это на 231 млрд меньше показателя на начало года.