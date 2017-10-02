В Нижнеломовском районе перевернулась иномарка

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2 октября в 12:49 16 просмотров

В Пензенской области 32-летний водитель легковушки пострадал в аварии.

По данным отдела пропаганды регионального управления ГИБДД России, в селе Пешая Слобода 32-летний мужчина, управлявший «Датсун Мидо», съехал на машине в кювет и перевернулся.

Водителя с травмами доставили больницу. По факту ДТП проводят проверку.


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