В Нижнеломовском районе перевернулась иномарка

В Пензенской области 32-летний водитель легковушки пострадал в аварии.

По данным отдела пропаганды регионального управления ГИБДД России, в селе Пешая Слобода 32-летний мужчина, управлявший «Датсун Мидо», съехал на машине в кювет и перевернулся.

Водителя с травмами доставили больницу. По факту ДТП проводят проверку.