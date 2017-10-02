Саратовской области присвоят кредитный рейтинг

720 тысяч рублей заплатит правительство Саратовской области за присвоение региону кредитного рейтинга, сообщает « СарБК » со ссылкой на сайт госзакупок.

Договор об оказании соответствующих услуг подпишут госучреждение «Центр бюджетных исследований» и рейтинговое агентство «Эксперт РА». Кроме самого рейтинга, разработчик будет обязан представить и прогноз по нему, говорится в сообщении.

Рейтинг — необходимое условие для размещения на рынке региональных облигаций. Если условия эмиссии бумаг правительство давно определило и сейчас выбирают организацию для их размещения, то рейтинга области еще не присвоили.

В 2013 году правительство региона отказалось от услуг рейтингового агентства, поэтому в течение четырех лет у региона не было рейтинга по долговым обязательствам. Тогда он оценивался как низкий.