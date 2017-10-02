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В Пензе обсудят развитие налоговой системы

2 октября в 15:02 270 просмотров
(18+).

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11 октября в Пензе при поддержке правительства области и администрации города пройдет второй региональный форум бухгалтеров (18+).

К участию приглашаются главные бухгалтеры государственных (муниципальных) учреждений и коммерческих организаций.

«Участники форума рассмотрят актуальные вопросы квалификации бухгалтерских кадров, развитие системы аттестации ИПБ России, подготовку государственных и муниципальных учреждений к переходу на учет по федеральным стандартам», — сообщает пресс-центр правительства региона.

Также планируется обсудить особенности сдачи бухгалтерской отчетности в 2017 году в преддверии перехода на стандарты учета, защиту интересов организаций в ходе налоговых проверок, перспективы развития налоговой системы в 2018—2019 годах.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте ассоциации www.ipb58.ru. Участие в форуме бесплатное.

Место проведения — Пензенская областная библиотека имени Лермонтова, город Пенза, проспект Строителей, 168А. Начало — в 10.00, регистрация — с 9.00.

Телефон для справок: 25−03−24, 8 (927) 375-03-24.


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