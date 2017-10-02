Пензенцам предложили отреставрировать мозаичное панно за свой счет

В мэрии Пензы подготовили ответ на обращение одного из жителей города, сообщившего в « Жалобную книгу » о разрушении мозаичного панно на торце дома № 1а на ул. Карпинского.

Напомним, пензенец пожаловался на то, что мозаичное панно на ул. Карпинского постепенно приходит в негодность.

В администрации города сообщили о том, что Реестре муниципальной собственности города мозаичное панно «В. И. Ленин» не значится.

«В соответствии с пунктом 4 части 1 ст. 46 ЖК РФ, собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности общее имущество в многоквартирном доме, в том числе — земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном участке объекты.

На основании вышеизложенного, бремя расходов на содержание общего имущества, в том числе — ремонт мозаичного панно, […] несут собственники жилых помещений в данном многоквартирном доме», — сообщается в официальном ответе за подписью вице-мэра Юрий Ильина.

Также в документе отмечается, что городское УЖКХ направило в адрес председателя областного комитета по охране памятников истории и культуры Сергея Муштакова-Лентовского письмо для решения вопроса в рамках его компетенции.