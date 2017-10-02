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Сериал «Воронины» вошел в Книгу рекордов Гиннеса

2 октября в 15:42 166 просмотров
«Воронины» (16+) стал самым долгоиграющим адаптированным сериалом в мире — это достижение зафиксировал официальный представитель Книги рекордов Гиннесса на съемках 455-го эпизода, созданного по формату Sony Pictures Television.

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Семейный сериал СТС «Воронины» (16+) стал самым долгоиграющим адаптированным сериалом в мире — это достижение зафиксировал официальный представитель Книги рекордов Гиннесса на съемках 455-го эпизода, созданного по формату Sony Pictures Television.

Дарья Легони-Фиалко, директор канала СТС: «Это первый телевизионный рекорд Гиннесса нашей страны — чувствуем себя олимпийскими чемпионами! Хочется сказать «Египетская сила!», но секрет, конечно не в ней, а девяти годах работы большой команды и любви наших зрителей, которые тепло встречали каждую серию «Ворониных». И мы не станем останавливаться на этом рекорде: любимый бренд СТС продолжит развиваться вместе с каналом».

Дарья Легони-Фиалко, директор канала СТС: «Это первый телевизионный рекорд Гиннесса нашей страны — чувствуем себя олимпийскими чемпионами! Хочется сказать «Египетская сила!», но секрет, конечно не в ней, а девяти годах работы большой команды и любви наших зрителей, которые тепло встречали каждую серию «Ворониных». И мы не станем останавливаться на этом рекорде: любимый бренд СТС продолжит развиваться вместе с каналом».

Проверить достижение «Ворониных» из Великобритании приехал представитель Ричард Стеннинг, арбитр Книги рекордов Гиннесса: «Я видел множество удивительных достижений, но впервые столкнулся с телевизионным рекордом. Хочу поздравить всех, кто внес свой вклад в этот успех. Желаю этому сериалу и его персонажам больше побед и благодарных зрителей».

Первая серия «Ворониных» появилась на свет 16 ноября 2009 года: за 9 лет в эфире было показано 20 сезонов и снято 455 серий. Героями ситкома в разное время становились популярные актеры, звезды шоу-бизнеса, спортсмены и комментаторы, среди которых: Вячеслав Фетисов, Филипп Киркоров, Глюкоза, Андрей Малахов, Николай Басков, Александр Олешко, Римма Маркова, Ляйсан Утяшева, Алёна Свиридова, Дмитрий Губерниев, Николай Валуев и другие.

Фотография: фото предоставлено СТС

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