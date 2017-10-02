Пензенцам вернули более 400 тысяч рублей за коммуналку

В Пензе жителям четырех многоквартирных домов вернули 410,7 тысяч рублей.

Так, по предписаниям Госжилстройтехинспекции Пензенской области перерассчитана плата за жилищную услугу жителям домов по улице Медицинская, 2 и проспекту Победы, 5 на сумму 289,5 тысяч рублей.

Также произвели перерасчет платы за жилищную услугу, исключив расходы по обслуживанию лифта в связи с проведением капремонта лифтового оборудования. Жителям домов по улице Глазунова, 6 и проспекту Строителей, 50 вернули в общей сложности 121,2 тысяч рублей.

«Госжилстройтехинспекцией Пензенской области продолжается проверка исполнения предписаний, выданных в адрес ТСЖ, ЖСК, управляющих компаний и находящихся на контроле», — сообщает пресс-служба региональной Госжилстройтехинспекции.