В центре города молодой пензенец ограбил и избил мужчину

В отдел полиции обратился 31-летний мужчина, который заявил, что около пяти часов утра на улице Славы неизвестный избил его и похитил планшет и сумку. В ней находился паспорт и 700 рублей. Заявитель сообщил полицейским приметы злоумышленника, сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

Следственно-оперативная группа, прибывшая на место происшествия, в ходе оперативных мероприятий установила причастность 23-летнего пензенца.

Молодой человек дал признательные показания. Часть похищенного изъяли. Уголовное дело возбудили по факту грабежа.