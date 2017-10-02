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В центре города молодой пензенец ограбил и избил мужчину

2 октября в 16:25 228 просмотров

Пензенские полицейские задержали подозреваемого в грабеже.

В отдел полиции обратился 31-летний мужчина, который заявил, что около пяти часов утра на улице Славы неизвестный избил его и похитил планшет и сумку. В ней находился паспорт и 700 рублей. Заявитель сообщил полицейским приметы злоумышленника, сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

Следственно-оперативная группа, прибывшая на место происшествия, в ходе оперативных мероприятий установила причастность 23-летнего пензенца.

Молодой человек дал признательные показания. Часть похищенного изъяли. Уголовное дело возбудили по факту грабежа.


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