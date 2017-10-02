Житель Пензы заметил странную тенденцию в движении городских маршрутных такси: он сообщил о том, что неоднократно становился свидетелем того, как водители общественного транспорта намеренно снижают скорость и «ползут» от остановки к остановке, при этом якобы действуя по договоренности.

Об этом пензенец написал в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс».

«Неоднократно слышал от знакомых и сталкивался лично с такой ситуацией: маршрутка едет крайне медленно (около 40 км/ч), постоянно останавливается на остановках, даже если никто не входит и не выходит; подъезжая к светофору, водитель всячески старается дождаться «красного света» и постоять. При всем этом водитель созванивается по мобильному телефону (что запрещено ПДД) с кем-то и обсуждает, видимо, конкурентные маршрутки.

Возможно, я бы поверил, что это забота о безопасности пассажиров, но эта же самая маршрутка вполне может себе ускориться до 80−100 км/ч и гнать так несколько остановок, пока не обгонит другую маршрутку, плюс разговоры по телефону явно не добавляют безопасности. Про соблюдение сигналов светофора, разметки, знаков, использования указателей поворота я скажу коротко — водители маршруток о них не знают и смело игнорируют», — сообщил автор жалобы.

В комментариях к обращению другой горожанин привел в качестве примера работу маршруток № 9м и № 9к.

«№ 9м — критически переполненный, очень много работающих и студентов. А № 9к, так как маршрут короткий, действительно «постоянно останавливается на остановках, даже если никто не входит и не выходит», и некоторое время стоит в ожидании будущих пассажиров. И оба эти маршрута совершают длительную остановку на «Центральном рынке», — написал он.

Сам автор поста добавил в комментариях, что столкнулся с такой проблемой на маршруте № 33.

«Но это проблема не конкретных маршрутов\водителей, это массовая проблема, распространенная по всему городу», — добавил он.

ИА «Пенза-Пресс» направило официальный запрос.