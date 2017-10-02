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Пензенцы требуют запрета передвижных дельфинариев

2 октября в 16:55 442 просмотра
(18+).

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Пензенцы в Сети формируют движение против передвижных дельфинариев (18+).

В соцсети «ВКонтакте» появилась группа (18+), в которой жителей города призывают «формировать новое общественное мнение и распространять информацию о негуманном отношении к морским животным», которые содержатся в передвижных дельфинариях.

«Проезжая мимо одного из торговых центров Пензы, я заметила установку надувного сооружения для «дельфинария». Жесточайшее преступление перед животным миром. В каких условиях животные там содержатся и перевозятся? Да и вообще, идея эксплуатации свободных водоплавающих отвратна. Давайте поднимем общий уровень воспитания и социальной ответственности нашего населения. Объявите бойкот этому Средневековью и не ходите туда, также можете «расшарить» этот пост. Это позор человечества. Ваши дети должны знать, что передвижной дельфинарий — это мучения для животных, а не зрелище для людей. Спасибо!» — написала создательница группы Светлана Мельникова.

В паблике есть ссылки на петицию о запрете переездных дельфинариев в России, на различные ресурсы по защите морских животных, а также агитационные листовки, которые предлагается распечатать и раздать окружающим. В настоящее время в группе — 123 подписчика.

Фотография: Скриншот: https://pixabay.com/ru/дельфин-дельфины-китовый-2687078/

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