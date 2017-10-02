Жилой комплекс «Лазурный» называют жемчужиной Города Спутника

Жилой комплекс удачно расположился на Прибрежном бульваре, вдоль которого идет набережная. Жители «Лазурного» могут, не выходя из дома, увидеть, как встает солнце, и насладиться потрясающими закатами.
Всего в нескольких шагах от жилого комплекса расположена тропа здоровья, где можно заняться спортом, устроить утреннюю пробежку или просто посидеть с книгой на лавочке и подышать чистым воздухом. В пяти минутах ходьбы от «Лазурного» находятся школа, детский сад, магазины, парк и бассейн. Здесь есть все для счастливого детства и уютной взрослой жизни.
Ознакомиться с возможностями покупки квартиры в ЖК «Лазурный» и проектными декларациями можно на официальном сайте застройщика ООО ПКФ «Термодом» termodom-pnz.ru, в офисах продаж на улице Радужной, 1 (Город Спутник), улице Московской, 107 и проспекте Строителей, 82.
«Также информация о жилом комплексе есть на сайте lazur-sputnik.ru. Справки по телефону: 28−28−28», — сообщает отдел рекламы холдинга «Термодом».