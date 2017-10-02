Жилой комплекс «Лазурный» называют жемчужиной Города Спутника

Охраняемый двор, игровые площадки для малышей и ребят постарше, спортивные тренажеры под открытым небом для взрослых, фонтан, зеленые зоны отдыха — все это делает «Лазурный» идеальным местом для комфортной семейной жизни.

Жилой комплекс удачно расположился на Прибрежном бульваре, вдоль которого идет набережная. Жители «Лазурного» могут, не выходя из дома, увидеть, как встает солнце, и насладиться потрясающими закатами.

Всего в нескольких шагах от жилого комплекса расположена тропа здоровья, где можно заняться спортом, устроить утреннюю пробежку или просто посидеть с книгой на лавочке и подышать чистым воздухом. В пяти минутах ходьбы от «Лазурного» находятся школа, детский сад, магазины, парк и бассейн. Здесь есть все для счастливого детства и уютной взрослой жизни.

Ознакомиться с возможностями покупки квартиры в ЖК «Лазурный» и проектными декларациями можно на официальном сайте застройщика ООО ПКФ «Термодом» termodom-pnz.ru, в офисах продаж на улице Радужной, 1 (Город Спутник), улице Московской, 107 и проспекте Строителей, 82.

«Также информация о жилом комплексе есть на сайте lazur-sputnik.ru. Справки по телефону: 28−28−28», — сообщает отдел рекламы холдинга «Термодом».