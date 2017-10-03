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В Пензенской области появится новый паломнический маршрут

2 октября в 19:39 288 просмотров
, который носит паломнический характер. Путь пролегает через Свято-Тихвинский Керенский мужской монастырь в Вадинске и восстановленный в 2017 году храм Михаила Архангела в селе Большая Лука Вадинского района. Экскурсии по святым местам региона стали возможны благодаря проекту «Пензенский променад» (16+), который стартовал в 2017 году.

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В Пензенской области появился новый туристический маршрут, который носит паломнический характер. Путь пролегает через Свято-Тихвинский Керенский мужской монастырь в Вадинске и восстановленный в 2017 году храм Михаила Архангела в селе Большая Лука Вадинского района. Экскурсии по святым местам региона стали возможны благодаря проекту «Пензенский променад» (16+), который стартовал в 2017 году.

«Будем развиваться, строить новые маршруты. Все зависит от события. Например, освящение храма Михаила Архангела в селе Большая Лука, оно как раз дало нам возможность понимания того, что сюда нужно привозить людей и показывать, чем живет село, какие у него есть замечательные богатства», — рассказала соорганизатор проекта «Пензенский променад» Марина Тарасова.

«Пензенский променад» готовит более десяти туристических маршрутов — и это только на территории областного центра. Проект предусматривает и создание интернет-портала, где будут размещены виртуальные экскурсии. Он должен начать работать в конце года, сообщает телеканал «Экспресс».


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