В Бессоновском районе начали призывную кампанию (видео)

В России стартовал осенний призыв на срочную службу в армию. Согласно указу президента, в 2017 году ряды вооруженных сил страны пополнят 134 тысячи солдат. В военных комиссариатах начали работать медицинские комиссии, на которых врачи определяют годность молодых людей к службе. Одними из первых призывную кампанию начали в Бессоновском районе Пензенской области.

Одни, уже обойдя всех врачей, предстают перед призывной комиссией, чтобы пройти собеседование, других еще только обследуют специалисты. С самого утра в коридоре военного комиссариата Бессоновского и Мокшанского районов юноши занимают очередь на осмотр. В первый день работы комиссии по повестке вызвали около 50 человек. В числе первых — 20-летний Евгений Левашов. В 2017 году он закончил учебу, и, говорит, теперь пора и послужить. Молодой человек мечтает попасть на флот.

«Морфлот — это красиво и интересно, плавать по разным странам, я люблю море, а мотострелковые — это запасной вариант. Уйдешь туда маленьким мальчиком, а вернешься настоящим мужчиной, появятся новые ценности в жизни», — поделился призывник Евгений Левашов.

Обойти нужно многих — окулиста, ЛОРа, психотерапевта, хирурга, нарколога, невропатолога и терапевта. От состояния здоровья призывника зависит, где он будет служить. Выбрать любой род войск имеют право только молодые люди, которые по заключению комиссии попали в категорию «А».

«Сейчас, конечно, молодежь пошла более здоровая, поэтому много призывников категории «А» — ребята, которые без ограничений», — сказал председатель призывной комиссии Бессоновского и Мокшанского районов Николай Беляев.

Состояние здоровья проверяют у юношей и мужчин в возрасте от 18 до 27 лет. В Бессоновском и Мокшанском районах таких — более 300. Всего отсюда на службу в вооруженные силы страны до Нового года планируют отправить около 50 человек.

«Будут проходить службу практически на всей территории РФ, во всех родах войск. Преимущественно будем отправлять для войск центрального военного округа, но также будут отправлены в военно-морской флот и воздушно-десантные войска», — рассказал военный комиссар Бессоновского и Мокшканского районов Пензенской области Дмитрий Исаев.

В 2017 году, согласно Указу президента, на службу в армию будут призваны 134 тысячи человек. Это на 10 тысяч меньше, чем в 2016-м. Такое сокращение произошло впервые за несколько лет. Причина в том, что увеличилось число контрактников. Сделать службу в армии своей профессией в Пензенской области пожелали 400 человек. И для этого, считают в военкомате, есть объективные причины.

«Это заработная плата от 18 тысяч и выше, возможность приобретения квартир за счет Министерства обороны, карьерный рост. Если человек сдал физические нормативы, то у него зарплата — значительно больше чем у того, кто не сдает их», — пояснил инструктор пункта отбора на военную службу по контракту по Пензенской области Иван Жмылев.

Подать заявку на прохождение службы по контракту можно в любой удобный день. Для этого нужно обратиться в пункт отбора. Соискатель должен иметь среднее или высшее профессиональное образование, и, конечно, крепкое здоровье.

Осенний призыв продлится традиционно до конца декабря, сообщает телеканал «Экспресс».