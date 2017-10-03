Сотрудники пензенских средств массовой информации вернулись с фестиваля журналистов «Вся Россия — 2017». Пензенская делегация стала одной из самых многочисленных. Благодаря поддержке губернатора Ивана Белозерцева форум смогли посетить более 20 редакторов и журналистов.

Из солнечного Краснодарского края — в прохладную Пензу. Коллеги вернулись из теплых краев не с пустыми руками. Информационное агентство «Пенза-Пресс» завоевало первое место среди интернет-изданий в номинации «Лучший спецпроект».

«Мы очень довольны результатом. Потому что, на самом деле, этот проект — это работа большого коллектива. Может показаться, что делать все это очень просто, но на самом деле работа проводится колоссальная. Причем как сотрудниками редакции, которые специально занимаются этим проектом, так и представителям власти», — поделилась главный редактор информационного агентства «Пенза-Пресс» Елена Юсупова.

Телеканал «Экспресс» отмечен в рамках первого специального конкурса региональных телекомпаний «Что нового»: взяли «серебро» за успешный старт нового сезона. Оперативные пятиминутные выпуски программы «События» (16+) в финале каждого часа, креативные анонсы и ролики, а также авторские программы — этот творческий «пакет» позволил обойти почти 50 участников конкурса из других регионов.

«Эти награды — не только дань той работе, которую мы уже сделали, но и некое вдохновение для того, чтобы хорошо и качественно трудиться для зрителей, читателей, радиослушателей и интернет пользователей», — сказал редактор авторских и тематических программ ТРК «Экспресс» Павел Прохоренков.

В целом, делегация продемонстрировала одно из наиболее ярких конкурсных выступлений. Больше дипломов, чем Пенза, взял только Челябинск.

«Это было самое успешное выступление пензенских журналистов на конкурсах», — отметил председатель регионального отделения СЖР, главный редактор газеты «Пензенская правда» Павел Шишкин.

Обладателями первых позиций, кроме «Пенза-Пресс», стали областная газета «Пензенская правда» — за лучший дизайн и журнал «Чердобряк», признанный лучшим изданием для детей. Также высоко отмечены четыре районные газеты: «Кузнецкий рабочий», «Бековский вестник», тамалинский «Организатор» и лунинская «Сурская правда», сообщает телеканал «Экспресс».