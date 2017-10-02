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В Спасске водитель автобуса пытался дать взятку полиции

2 октября в 17:59 254 просмотра

В Пензенской области 31-летнего мужчину подозревают в попытке дать взятку.

По данным следствия, 23 сентября мужчину, управлявшего автобусом, остановили на посту ГИБДД в Спасском районе. Сотрудник полиции хотел проверить у водителя документы. Было установлено, что у двоих пассажиров автобуса — граждан Узбекистана, был нарушен режим пребывания в РФ. В связи с этим их доставили в ОеМВД России по Спасскому району для составления протоколов.

В ОеМВД России по Спасскому району водитель автобуса попытался передать полицейскому взятку в размере 5 000 рублей, чтобы тот не составлял в отношении иностранных граждан протоколов. Сотрудники полиции деньги не взяли.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления, расследование уголовного дела продолжается.


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