В Спасске водитель автобуса пытался дать взятку полиции

По данным следствия, 23 сентября мужчину, управлявшего автобусом, остановили на посту ГИБДД в Спасском районе. Сотрудник полиции хотел проверить у водителя документы. Было установлено, что у двоих пассажиров автобуса — граждан Узбекистана, был нарушен режим пребывания в РФ. В связи с этим их доставили в ОеМВД России по Спасскому району для составления протоколов.

В ОеМВД России по Спасскому району водитель автобуса попытался передать полицейскому взятку в размере 5 000 рублей, чтобы тот не составлял в отношении иностранных граждан протоколов. Сотрудники полиции деньги не взяли.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления, расследование уголовного дела продолжается.