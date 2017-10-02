Медведев утвердил правила пользования кадилом и лампадами в церквях

Как сообщают «Ведомости», в российских «Правилах противопожарного режима» впервые появился раздел «Объекты религиозного назначения».

Отмечается, что в алтаре должен находиться огнетушитель, горючие жидкости для проведения обрядов должны храниться в специально оборудованных местах, их запас не должен превышать 20 литров.

Также в документе сообщается о правилах пользования кадилом: во время проведения богослужения разожженные кадила могут быть поставлены только на негорючее основание в специально отведенном месте с отделкой из негорючих материалов.

«Расстояние от места установки разожженного кадила до предметов отделки помещения и интерьера, одежды и других предметов, выполненных из горючих материалов, должно быть не менее 0,5 м», — говорится в официальном документе.

Также запрещается устанавливать вешалки для одежды прихожан около светильников, подсвечники, светильники необходимо устанавливать на негорючие основания в устойчивом положении.