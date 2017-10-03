Генпрокуратура выявила тысячи нарушений в программах капремонта

В 2017 Генпрокуратура РФ впервые проверила сферу капремонта жилых домов. В ходе проверок было выявлено 9,1 тысяч нарушений, возбуждено 62 уголовных дела, более 1,5 тысяч должностных и юридических лиц привлекли к ответственности, пишут « Известия », ссылаясь на официального представителя ведомства Александра Куренного.

«Выявлены многочисленные нарушения прав граждан на проживание в безопасных и благоприятных условиях, злоупотребление и бездействие должностных лиц, незаконное использование денежных средств, несоблюдение сроков и нормативов качества выполнения ремонтных работ», — отметил Александр Куренной.

Большое количество нарушений связано с несовершенством законодательства, считает руководитель жилищного сектора направления «Городское хозяйство» фонда «Институт экономики города» Ирина Генцлер.

По ее словам, регион устанавливает минимальный взнос в фонд капремонта, а подрядчику при строительстве этой суммы не хватает. Запланированные работы останавливаются, что уже является нарушением.

В последние годы нарушений в сфере ЖКХ становится все больше, отметили в Генпрокуратуре. В 2015 году зафиксировали 334 тысячи таких случаев, а в 2016-м — уже 348 тысяч. Только за первые восемь месяцев 2017 года выявили более 216 тысяч нарушений, говорится в сообщении.