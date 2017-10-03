Белозерцев: Мы боремся за здоровье людей

Председатель правления Ассоциации медицинских обществ по качеству медпомощи и медицинского образования, руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова представила губернатору всесторонний объективный анализ ситуации в Пензенском регионе.

«В целом, у вас в регионе — хорошие показатели в сфере здравоохранения. На фоне других субъектов РФ Пензенская область выглядит достойно, на сегодняшний день вы сделали максимум из того, что можно было сделать. Это касается, например, показателя ожидаемой продолжительности жизни: в Пензенской области он составляет 72,5 года, это очень хорошо», — отметила она.

Руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением отметила, что индикативные показатели Пензенская область выполнила, что свидетельствует об эффективности работы региональной системы здравоохранения.

Также собеседница губернатора остановилась на факторах, оказывающих влияние на заболеваемость населения, обратив внимание на то, что общим приоритетом в России продолжает оставаться противодействие алкоголизации и распространению табакокурения среди населения. Наибольшая продолжительность жизни, как правило, достигается уменьшением объема потребления спиртных напитков.

«Работая над снижением смертности в регионе, мы стали детально анализировать причины летальных исходов по каждому району с тем, чтобы повлиять на устранение причин. Мы понимаем, что работать надо не в целом, а выявляя проблемные точки, повышая доступность первичного звена медицинской помощи.

За здоровье людей надо бороться, и мы в Пензенской области это делаем — проводим диспансеризацию граждан, выявляя заболевания на ранних стадиях, выстраиваем систему, при которой женщины чаще отказывались бы от прерывания беременности. Есть у нас отдельная программа обеспечения лекарствами пациентов с сердечнососудистыми заболеваниями после прохождения курса стационарного лечения. Мы также привлекаем к здоровому образу жизни представителей разных поколений, приобщаем к занятиям физкультурой и спортом людей старшего возраста», — сообщил Иван Белозерцев.

Губернатор обозначил полезность такого рода встреч и выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству.

«Когда мы анализируем статистику, обращаемся к теории, можем скорректировать свою работу так, чтобы принимать грамотные управленческие решения, направленные на совершенствование региональной системы здравоохранения», — сказал глава региона.