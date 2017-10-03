В России разрабатывают ГОСТы на папайю и маракуйю

Росстандарт готовится к принятию новых межнациональных ГОСТов, сообщают « Известия » со ссылкой на представителя техкомитета Валентину Нелину.

Соответствующие документы уже подготовил технический комитет по стандартизации «Свежие фрукты, овощи и грибы, продукция эфиромасличных лекарственных, орехоплодных культур и цветоводства», говорится в сообщении.

Проект ГОСТов на маракуйю вскоре представят к обсуждению, на папайю стандарт планируется утвердить в 2018 году. В России подобные документы относительно экзотических фруктов разрабатываются впервые, отметила Валентина Нелина.

Стоит отметить, что за первое полугодие 2017 года импорт маракуйи вырос на 60%, а импорт папайи — почти на 10%.

В документах отдельно внимание уделено маркировке, транспортировке и хранению с учетом норм техрегламентов. В случае с маракуйей не допускаются внешние дефекты на продукте, а упаковка должна содержать информацию о поставщике и месте производства. В случае с папайей фрукты делятся на три сорта в зависимости от внешнего вида.