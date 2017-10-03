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Защитник Воробьев вернется из пензенского «Дизеля» в «Сочи»

3 октября в 09:54 218 просмотров
«Сочи», покинув «Дизель».

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Защитник Иван Воробьев вернется в расположение хоккейного клуба «Сочи», покинув «Дизель».

Как сообщает пресс-служба пензенского клуба, спортсмен вернулся на основании партнерского договора о сотрудничестве.

Напомним, ранее стало известно о том, что защитник ХК «Сочи» Артем Мальцев и форвард «леопардов» Иван Захарчук усилили «Дизель».


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