Защитник Воробьев вернется из пензенского «Дизеля» в «Сочи»

Как сообщает пресс-служба пензенского клуба, спортсмен вернулся на основании партнерского договора о сотрудничестве.

Напомним, ранее стало известно о том, что защитник ХК «Сочи» Артем Мальцев и форвард «леопардов» Иван Захарчук усилили «Дизель».