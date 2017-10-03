В Пензе тепло подали в 2323 дома

В Пензе прошло очередное заседание штаба по пуску тепла.

По состоянию на шесть вечера 2 октября тепло поступило в 2323 многоквартирных жилых дома, что составляет 77%, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Кроме того, тепло стало в 110 объектах здравоохранения — 86%, на 93% обеспечены теплом объекты образования, на 80% подключены объекты управления культуры.

Продолжается капитальный ремонт тепловых сетей по линии Мордовского филиала ПАО «Т Плюс». По словам и. о. технического директора ОАО «Т Плюс Теплосеть Пенза» Дмитрия Шелехова, работы на улицах Пушкина и Чкалова ведутся по графику и будут завершены к 6 октября.

Заслушав отчет о ликвидации порывов на тепломагистралях по улицам Куйбышева, Чаадаева, 8 Марта, вице-мэр Пензы Юрий Ильин нацелил представителей ресурсоснабжающей организации на грамотное распределение рабочей силы.

«Нужно расставлять приоритеты и, в первую очередь, устранять утечки на объектах, где потребители отключены от горячего водоснабжения», — подчеркнул он.